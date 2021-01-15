На Донбасі окупанти блокують дороги до п’яти КПВВ

Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба .

Зазначається, що фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби оформили у КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію – 2 615 осіб, на контрольовану територію – 2 730 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» 119 громадян та 16 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 63 особи та 12 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

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Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили трьох громадян, які слідували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

У ДПСУ нагадують, що за наказом командувача Об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Так, під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.