На КПВВ «Станиця Луганська» у чоловіка виявили $150 тисяч

У районі ООС було затримано чоловіка, який незаконно перевозив понад 4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 28 грудня, на КПВВ «Станиця Луганська» силами і засобами Державної фіскальної служби України, що включені до складу Об’єднаних сил, та співробітниками СБУ було затримано чоловіка, який здійснював незаконне переміщення грошей», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у ході огляду особистих речей, встановлено, що цей громадянин – житель міста Красний Луч, мав при собі 150 тис. доларів, що в еквіваленті національної валюти за курсом НБУ становить 4 млн 261 тис. 500,00 гривень.

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Водночас уточнюється, що гранично допустима сума для переміщення з тимчасово окупованої території на територію України є сума, що не перевищує 50 тис. грн.

Щодо чоловіка було складено протокол про адмінправопорушення, а гроші вилучені до відповідного рішення суду та передані на зберігання у відділення банку.

Як повідомлялося, правоохоронці перекрили на Львівщині канал переправлення нелегальних мігрантів через держкордон у Польщу.