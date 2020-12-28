КПВВ на межі з окупованими територіями захистять куленепробивними модулями

Кабінет Міністрів затвердив Положення про облаштування контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, території АР Крим і міста Севастополя та виїзду з них.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нагальність ухвалення такого рішення, за словами віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, зумовлена необхідністю створення належних умов для громадян, які перетинають лінію розмежування.

«З самого початку створення всіх КПВВ, з початку 2014 року, з початку агресії РФ, по суті кожен КПВВ жив окремим своїм життям, і виникла проблема їх технічного облаштування, створення належних умов для людей, які перетинають лінію дотику та адміністративну межу. Тому це положення визначає основні вимоги до облаштування КПВВ. В першу чергу - це якраз визначення режимної зони, зони сервісного обслуговування тощо», - пояснив Резніков.

За його словами, режимну та сервісну зони КПВВ облаштовуватимуть тимчасовими модульними спорудами з відповідним захистом від стрілецької зброї. «Важливо, що КПВВ будуть об’єктами оборонного призначення, і також знімається питання відсутності єдиного господаря, що мало негативний вплив на якість їх утримання», - зазначив віцепрем’єр.

В одноденний термін проєкт документа буде доопрацьований з техніко-юридичними правками.

Раніше повідомлялось, що КПВВ підпорядковувались різним органам державної влади, що ускладнювало питання їх фінансування та облаштування.