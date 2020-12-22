Окупанти досі не збудували «перехід» у районі Щастя - місія ОБСЄ

Окупанти ще не збудували свій контрольний пункт для пропуску громадян навпроти українського КПВВ в районі Щастя Луганської області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"19 грудня в Луганській області на блокпосту збройних формувань за 3 км на південний схід від мосту у Щасті (підконтрольне уряду України місто, 20 км на північ від Луганська) спостерігачі бачили, як 7 робітників встановлювали огорожу приблизно за 20 м на південь від блокпосту на східній стороні дороги, а ще 7 робітників за допомогою трактора пробивали отвори в землі і копали рови на західному боці дороги (за оцінкою СММ, для прокладки каналізації і водопровідних труб)», - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, одночасне відкриття пунктів пропуску в районі Щастя і Золотого з обох боків лінії розмежування мало відбутись 10 листопада. З українського боку КПВВ в намічений термін запрацювали.