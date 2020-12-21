Російські найманці продовжують блокувати пропуск через п’ять КПВВ на Донбасі

На Донбасі російські окупаційні війська продовжують блокувати відновлення пропуску через п’ять з семи КПВВ, які діють на лінії розмежування.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 21 грудня під час брифінгу у Краматорську повідомив заступник начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби України полковник Олег Шевченко.

«Відновлення пропуску через лінію розмежування на 5 дорожніх коридорах, відповідно це 5 КПВВ, заблоковано російськими окупаційними військами. Російські найманці не пропускали громадян, які здійснювали спроби проїхати через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Майорське», «Мар’їнка» та «Гнутове», - сказав Шевченко.

Він констатував, що фактично щоденний пропуск здійснюється наразі лише у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», а рух в бік КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують двічі на тиждень – у понеділок і п’ятницю.

«Починаючи з 10 листопада через КПВВ «Станиця Луганська» лінію розмежування перетнуло понад 40 000 осіб, відповідно за той же період КПВВ «Новотроїцьке» - понад 1300 осіб та 240 транспортних засобів», - повідомив Шевченко.

Він нагадав, що на КПВВ діють протиепідемічні обмеження - переміщення на території КПВВ здійснюється з дотриманням соціальної дистанції та дотримується масковий режим. Крім того, для пропуску на підконтрольну територію громадяни повинні пройти температурний скринінг та дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома».

Як відомо, в районі операції Об’єднаних сил працює сім контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ): чотири - у межах Донецької області й три – у межах Луганської області.