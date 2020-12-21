Російські найманці продовжують блокувати пропуск через п’ять КПВВ на Донбасі

Російські найманці продовжують блокувати пропуск через п’ять КПВВ на Донбасі

Укрінформ
На Донбасі російські окупаційні війська продовжують блокувати відновлення пропуску через п’ять з семи КПВВ, які діють на лінії розмежування.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 21 грудня під час брифінгу у Краматорську повідомив заступник начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби України полковник Олег Шевченко.

«Відновлення пропуску через лінію розмежування на 5 дорожніх коридорах, відповідно це 5 КПВВ, заблоковано російськими окупаційними військами. Російські найманці не пропускали громадян, які здійснювали спроби проїхати через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Майорське», «Мар’їнка» та «Гнутове», - сказав Шевченко.

Він констатував, що фактично щоденний пропуск здійснюється наразі лише у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», а рух в бік КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують двічі на тиждень – у понеділок і п’ятницю.

«Починаючи з 10 листопада через КПВВ «Станиця Луганська» лінію розмежування перетнуло понад 40 000 осіб, відповідно за той же період КПВВ «Новотроїцьке» - понад 1300 осіб та 240 транспортних засобів», - повідомив Шевченко.

Він нагадав, що на КПВВ діють протиепідемічні обмеження - переміщення на території КПВВ здійснюється з дотриманням соціальної дистанції та дотримується масковий режим. Крім того, для пропуску на підконтрольну територію громадяни повинні пройти температурний скринінг та дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома».

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Як відомо, в районі операції Об’єднаних сил працює сім контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ): чотири - у межах Донецької області й три – у межах Луганської області.

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