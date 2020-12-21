Окупанти відкрили КПВВ у Щасті, аби віддати гроші за українську воду - місія ОБСЄ

Луганські бойовики тимчасово відкрили свій контрольно-пропускний пункт у Щасті для передачі українській стороні готівки для оплати водопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

«Місія здійснювала моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню для забезпечення можливості передачі грошових коштів з непідконтрольних уряду районів в підконтрольні через міст в н. п. Щастя (підконтрольний уряду, 20 км на північ від Луганська). Як повідомлялося, ці кошти призначені для оплати рахунків за водопостачання», - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зазначається, що після окупації РФ частини Луганської області продовжилось постачання води населеним пунктам на непідконтрольній території, оскільки так були прокладені водоводи. Водоканали на підконтрольній українській владі стороні звинувачували клієнтів у відсутності розрахунків і тим мотивували власну високу заборгованість перед постачальником електроенергії.

Останніми днями з окупованої території надходять відомості про серйозні перебої з водопостачанням у Стаханові, Брянці та деяких інших населених пунктах. Очевидно, саме це змусило окупаційну адміністрацію розплатитись за воду з українським водоканалом.

Оскільки між банками по обидва боки лінії розмежування немає електронного зв’язку, розплачуватися бойовикам довелося готівкою.