Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ у Золотому та Щасті – Цимбалюк
Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні, передає кореспондент Укрінформ.
"На останніх зустрічах ми спостерігали все більше і більше спроб російської сторони виправдати своє небажання відкривати свою частину КПВВ поблизу Золотого та Щастя. Жодна з них не була переконливою. Все дуже просто: дата 10 листопада була добре відома усім з липня цього року. Підготовка до відкриття тривала з обох боків лінії зіткнення, про що було видно з щоденних звітів СММ. Україна виконала свою роботу, і Росія повинна зробити свою. Якщо вона не вклалася в строк, то про це має бути чітко сказано та оголошено нову дату, коли російська сторона завершить свою підготовку", - заявив він.
Очільник місії України при ОБСЄ закликав російську сторону поспішити та відкрити не лише нові КПВВ у Золотому та Щасті на Луганщині, але й наявні контрольні пункти в’їзду та виїзду у Донецькій області.
"Ми повторюємо наш заклик до російської сторони припинити блокування перетину лінії зіткнення та дозволити громадянам України зустрічатися зі своїми родичами, отримувати пенсії та належне лікування, а також не обмежувати їх проїзд власною країною", - заявив Цимбалюк.
Окремо український посол нагадав російській стороні про її зобов'язання забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включаючи МКЧХ, до всіх утримуваних осіб на тимчасово окупованій території Сходу України. Він вказав на те, що це було однією з домовленостей нормандського саміту у Парижі, і Росія досі не пояснила, чому вона його не виконала.
Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку збройних формувань РФ.
Фото: ДПСУ