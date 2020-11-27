Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ у Золотому та Щасті – Цимбалюк

Якщо Росія не спромоглася підготуватися до відкриття КПВВ "Золоте" та "Щастя" на Луганщині 10 листопада, як про це домовлялися, то вона має про це заявити та назвати нову дату.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні, передає кореспондент Укрінформ.

"На останніх зустрічах ми спостерігали все більше і більше спроб російської сторони виправдати своє небажання відкривати свою частину КПВВ поблизу Золотого та Щастя. Жодна з них не була переконливою. Все дуже просто: дата 10 листопада була добре відома усім з липня цього року. Підготовка до відкриття тривала з обох боків лінії зіткнення, про що було видно з щоденних звітів СММ. Україна виконала свою роботу, і Росія повинна зробити свою. Якщо вона не вклалася в строк, то про це має бути чітко сказано та оголошено нову дату, коли російська сторона завершить свою підготовку", - заявив він.

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Очільник місії України при ОБСЄ закликав російську сторону поспішити та відкрити не лише нові КПВВ у Золотому та Щасті на Луганщині, але й наявні контрольні пункти в’їзду та виїзду у Донецькій області.

"Ми повторюємо наш заклик до російської сторони припинити блокування перетину лінії зіткнення та дозволити громадянам України зустрічатися зі своїми родичами, отримувати пенсії та належне лікування, а також не обмежувати їх проїзд власною країною", - заявив Цимбалюк.

Окремо український посол нагадав російській стороні про її зобов'язання забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включаючи МКЧХ, до всіх утримуваних осіб на тимчасово окупованій території Сходу України. Він вказав на те, що це було однією з домовленостей нормандського саміту у Парижі, і Росія досі не пояснила, чому вона його не виконала.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку збройних формувань РФ.

Фото: ДПСУ