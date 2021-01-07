Кабмін дозволив тест на антиген для приїжджих з Криму та ОРДЛО

Уряд дозволив проводити експрес-тестування на антиген до коронавірусу осіб, які в'їжджають з окупованого Криму та ОРДЛО.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в постанові уряду №9 від 5 січня, оприлюдненій сьогодні на Урядовому порталі.

Документ вносить зміни до постанови Кабміну «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 року.

«Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з прибуттям з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2», - йдеться у постанові.

Зазначається, що тест має проводитися після перетинання КПВВ на межі з тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях та АР Крим.

Водночас при перетині державного кордону умовою припинення самоізоляції залишається тільки негативний ПЛР-тест.

Облаштування пунктів тестування на антиген доручено забезпечити Донецькій, Луганській і Херсонській облдержадміністраціям разом з ДП “Реінтеграція та відновлення”. На Херсонщині до цього також залучать Укрзалізницю.