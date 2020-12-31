В Україну доставили 225 тисяч експрес-тестів на антиген коронавірусу

В Україну доставили 225 тисяч експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ДП "Медичні закупівлі".

"Перша партія експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, закуплена ДП «Медзакупівлі України», вже в Україні. 225 тис. експрес-тестів після проходження процедури розмитнення будуть доставлені на склад у Києві. Надалі вони будуть відправлені в регіони якнайшвидше, відповідно до наказу про розподіл МОЗ України", - йдеться у повідомленні.

Закуплені експрес-тести - Standard Q COVID-19 Ag Test на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 - виробництва компанії SD Biosensor, Південна Корея. Тести відповідають всім необхідним технічним характеристикам, компанія-дистриб`ютор була перевірена на відповідність критеріям доброчесності та має доведений досвід виконання аналогічних договорів. Тести також відповідають вимогам прекваліфікації ВООЗ та/або FDA, що було однією із вимог до товару.

У ДП "Медзакупівлі" повідомили, що поставка наступної партії тестів очікується на початку січня 2021.

Як повідомлялося, ДП «Медзакупівлі України» законтрактувало 3 333 325 одиниць експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.