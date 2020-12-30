В Україні збільшать кількість тестувань на антиген до COVID-19 - Степанов

МОЗ розширюватиме тестування на антиген до коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Вчора я провів селекторну нараду з керівниками лабораторних центрів МОЗ та директорами департаментів охорони здоров’я ОДА. Обговорювали, зокрема, активне впровадження тестування швидкими тестами на антиген. Вже доставлено і розподілено по регіонах понад 260 тис. таких тестів. Очікуємо на передачу від ДП “Медзакупівлі” найближчим часом ще близько 1,5 млн тестів, щоб ми в наступному році розвезли по регіонах. Наша мета, щоб не менше 1 млн тестувань в місяць ми проводили швидкими тестами на антиген”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що механізм тестування швидкими тестами на антиген до COVID-19 був запроваджений ще два тижні тому, і зараз МОЗ наполягатиме на його активному впроваджені.

“Використання експрес-тестів на антиген повинно бути на рівні лікарів сімейної медицини, екстреної медицини, вторинного і третинного рівня медичної допомоги. І ми наполягаємо на тому, щоб воно було збільшено. ...Для нас важливо, щоб тести були в сільській місцевості, там де тривалий процес доставки біоматеріалу на проведення ПЛР-тестування”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу виявлено 7 986 нових випадків зараження коронавірусом, здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).За весь час пандемії в Україні захворіли 1 045 348 осіб, проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.