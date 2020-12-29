На Прикарпатті заявляють про перевантаженість бригад, які проводять ПЛР-тести

В Івано-Франківську та трьох районах області мобільні бригади, які проводять забір матеріалу для ПЛР-дослідження, перевантажені. Подекуди їх завантаженість складає 150%.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Ігор Дмитренко, передає Укрінформ.

«В нашій області працюють 47 мобільних бригад, ще дві очікують контрактування з НСЗУ. Всі бригади працюють і беруть забір для ПЛР-дослідження. В окремих районах бригади перенавантажені. Є такі бригади, що завантажені до 150%. Коли ми звернулись до НСЗУ, щоб додатково укомплектувати бригади там, де є перенавантаження, нам відповіли, що до Нового року це неможливо зробити», - зазначив Дмитренко.

За його словами, найбільше навантаження мобільні бригади мають в Івано-Франківську, Косівському, Коломийському та Калуському районах.

«В середньому на одну бригаду передбачено 150 заборів для ПЛР-дослідження», - уточнив посадовець.

Наразі в області спостерігають суттєве зменшення захворюваності на COVID-19. Через позитивну динаміку, додав Дмитренко, в області призупинили розгортати додаткові ліжка в COVID-лікарнях.

Станом на 29 грудня в Івано-Франківській області зареєстровано 55 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З початку пандемії в області захворіли 42 949 людей, одужали 27347 осіб, померли 798 людей. У числі хворих - 1494 дитини та 1967 медичних працівників.

В Україні за останню добу захворіли 6988 людей, з початку пандемії зареєстровано 1 037 362 хворих на COVID-19.