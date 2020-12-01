ОБСЄ знову виявила на окупованому Донбасі російського

ОБСЄ знову виявила на окупованому Донбасі російського "Жителя"

Укрінформ
Безпілотник Місії ОБСЄ виявив в ніч на 29 листопада новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", який був розміщений на непідконтрольній уряду України території Донбасу за 5 км від кордону РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 286/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"28 листопада о 23:29 приблизно за 4 км на західно-північний захід від н.п. Ковське (91 км на південь від Донецька), орієнтовно за 5 км від кордону з Російською Федерацією, БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (Р-330Ж "Житель")", - йдеться у звіті.

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Також в СММ повідомили, що свобода пересування Місії й надалі обмежувалася на окупованій території. Збройні формування РФ не дали провести моніторинг на кордоні поблизу Довжанського у Луганській області та біля Кремінця на Донеччині.

Як повідомляв Укрінформ, поки Росія продовжує заперечувати той факт, що вона є стороною створеного нею конфлікту на Донбасі, СММ ОБСЄ продовжує виявляти нові докази, які спростовують це фейкове твердження.

Зокрема, 8 листопада СММ вперше помітила новітню російську систему радіоелектронної боротьби "Наводчик-2" поблизу тимчасово окупованого Луганська.

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Місія ОБСЄ раніше фіксувала на Сході України численні типи озброєння та військової техніки виключно російського виробництва. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях фіксувалися системи електронної боротьби Р-934Б "Синиця", РБ-636 "Свєт-КУ", 1Л269 “Красуха-2", РБ-109A “Биліна”, комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репелент-1", станції перешкод "Р-330Ж "Житель" та "Тірада-2", комплекс радіоелектронної розвідки "Торн", радіолокаційну станцію наземної розвідки "Кредо-М1" та ін.

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Усі ці системи та комплекси ніколи не були на озброєнні Збройних Сил України.

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