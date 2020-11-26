Україна в ОБСЄ: На озброєнні ЗСУ ніколи не було «Наводчика-2»

Виявлений Місією ОБСЄ поблизу Луганська комплекс управління БПЛА «Наводчик-2» ніколи не перебував на озброєнні ЗСУ і є черговим доказом участі Росії у розпочатому нею ж конфлікту на Донбасі.

На цьому наголосила місія України при ОБСЄ під час засіданні Форуму безпекового співробітництва у середу, 25 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"У той час, як Росія продовжує заперечувати той факт, що вона є стороною конфлікту, який вона сама ж і створила, СММ продовжує виявляти нові докази, які спростовують це фейкове твердження. 8 листопада СММ вперше помітила новітній російську систему радіоелектронної боротьби "Наводчик-2" поблизу тимчасово окупованого Луганська. Ця система ніколи не була на озброєнні Збройних Сил України", - заявили в делегації України.

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Було зазначено, що поруч з виявленою станцією управління також були помічені 3 ящики для зберігання та транспортування БПЛА. За даними з відкритих джерел, до складу системи входять 7 БПЛА типу “Гранат” різних модифікацій з радіусом дії 10, 15, 25 та 100 км. Вона призначена для виконання розвідувальних та спеціальних завдань, зокрема для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії та ракетних систем залпового вогню.

Українська місія при ОБСЄ також вказала на те, що схожа російська система РБ-341В "Леєр-3", що включає в себе три БПЛА "Орлан-10", вже неодноразово була помічена СММ на тимчасово окупованих районах Донбасу.

Крім того, було нагадано, що Місія ОБСЄ раніше фіксувала на Сході України численні типи озброєння та військової техніки виключно російського походження. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях фіксувалися системи електронної боротьби Р-934Б "Синиця", РБ-636 "Свєт-КУ", 1Л269 “Красуха-2", РБ-109A “Биліна”,комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репелент-1", станції перешкод "Р-330Ж "Житель" та "Тірада-2", комплекс радіоелектронної розвідки "Торн", радіолокаційну станцію наземної розвідки "Кредо-М1", важку вогнеметну систему "Буратіно", переносний вогнемет "Шмель", переносна реактивна установка "Град П", БПЛА "Орлан-10".

"Попри численні заклики, делегація Російської Федерації не надала жодної правдивої інформації про те, як це озброєння та військова техніка потрапили на території України", - підкреслили в український місії при ОБСЄ.

Такою було наголошено, що, на відміну від безпідставних звинувачень російської делегації держав-учасниць ОБСЄ у законному та прозорому військовому співробітництві з Україною, "наявність на Донбасі незаконної російської військової техніки та озброєння, належним чином зафіксованого СММ, є грубим порушенням принципів ОБСЄ та зобов'язань у сфері стрілецької зброї та легких озброєнь і запасів звичайних боєприпасів, а також установлених на міжнародному рівні експортних процедур контролю".

Як повідомляв Укрінформ, раніше ГУР Міністерства оборони України також заявляли, що у 2020 році на Сході України було збито російський БПЛА "Застава", який перебуває на озброєнні тільки в ЗС РФ. Відповідно до воєнної розвідки, російські військові здійснюють на Донбасі випробування та використання у бойових умовах своїх нових систем озброєння й техніки.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко заявляв в ОБСЄ, що Україна має відновити контроль над кордоном на окупованому Донбасі з метою припинення незаконного переміщення з Росії стрілецької зброї та легких озброєнь (SALW) і запасів звичайних боєприпасів (SCA), боротьба з чим є серед пріоритетів ОБСЄ.

Василь Короткий