Ракетні війська та артилеристи відзначають професійне свято

3 листопада відзначається День ракетних військ та артилерії.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ракетні війська з професійним святом, повідомляє пресслужба глави держави.

Вітаючи військовослужбовців ракетних військ і артилерії, глава держави підкреслив, що вони залишаються "грізною вогневою силою українського війська".

"Ми і надалі будемо нарощувати оборонний потенціал нашої держави, у тому числі й за рахунок оснащення Збройних сил України новітніми, високоефективними ударними ракетними комплексами та сучасними реактивними і артилерійськими системами", - пообіцяв Глава держави.

Зі святом військовослужбовців ракетних військ та артилерії привітав також Командувач Об'єднаних сил Віктор Ганущак. Його привітання публікує у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Невипадково Вас називають «богами війни». Із початку ведення бойових дій застосування засобів артилерії стало беззаперечним аргументом у боротьбі зі збройними формуваннями Російської Федерації, що дало можливість здобути вогневу перевагу над ворогом, забезпечити поразку його угруповань впевнено стримувати ворога. Ви показали всьому світові та українському народу свій високий професіоналізм, волю до перемоги в умовах обстановки, яка може різко змінюватися", - зазначив генерал-майор, вітаючи військовослужбовців ракетних військ та артилерії.

Водночас начальник Ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Маліновський заявив Укрінформу, що ракетні війська та артилерія залишаються основним засобом вогневого ураження противника, тому розробка багатофункціональних ракетних комплексів, мінометних систем та іншого озброєння є першочерговим завданням для посилення спроможностей ЗСУ.

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«У світі останнім часом накопичено великий досвід застосування ракетних військ і артилерії у локальних конфліктах, регіональних війнах та інших бойових діях. І абсолютно очевидно, що ці війська залишаються основним засобом вогневого ураження противника. Вони здатні виконувати основну частину вогневих завдань з необхідною точністю у будь-який час доби та пори року, а також забезпечувати тісну взаємодію та безперервну підтримку вогнем артилерії загальновійськових формувань», - наголосив Маліновський, додавши, що розробка озброєння та техніки для цього роду військ є основним завданням для держави.

Він повідомив, що на сьогодні на різних стадіях перебувають дослідно-конструкторські роботи з розроблення 155-мм самохідної гаубиці “Богдана”, вітчизняного багатофункціонального ракетного комплексу, комплексу автоматизованого управління артилерійським дивізіоном та батареями ”Оболонь-А”; автоматизованої системи управління ракетних військ і артилерії ЗСУ. Крім того, триває розроблення мінометних систем калібрів 60, 82 та 120-мм у тому числі і самохідних.

«Протягом останніх років проведено випробування та допущено до експлуатації у Збройних силах 60-мм міномети М57 та М60-16, самохідну мінометну установку “БАРС-8ММК”, 82-мм міномет УПІК 82 пройшов державні випробування та був прийнятий на озброєння. Також триває модернізація бойових машин “Смерч”, “Ураган”; протитанкового ракетного комплексу “Штурм-С”; радіолокаційного комплексу розвідки вогневих позицій ракет і артилерії “Зоопарк-3”», - повідомив начальник Ракетних військ.

Маліновський також нагадав, що на озброєння вже прийнято перший вітчизняний комплекс крилатих ракет наземного базування “Нептун” з протикорабельною ракетою Р-360, а військові частини, на озброєнні яких перебувають РСЗВ “Смерч”, вже мають у своєму арсеналі ракети “Вільха”.

Стосовно подальшого посилення артилерійських та ракетних військ Маліновський повідомив, що Державним оборонним замовленням на 2021-2022 роки також передбачено виконання комплексу робіт щодо модернізації «Ураганів» та «Градів».

Крім реактивної артилерії, здійснюються роботи щодо модернізації та розроблення самохідних та причіпних артилерійських систем. Так, завершено виготовлення дослідного зразка та продовжено випробування вітчизняної 155-мм самохідної гаубиці “Богдана”, які були призупиненні через брак снарядів.

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«Попередні стрільби (з гаубиці “Богдана” – ред.) планують провести в Міжвидовому центрі підготовки підрозділів Ракетних військ і артилерії, тому є надія, що незабаром розпочнемо переозброєння на зразки за стандартами НАТО. Щодо систем, які перебувають на озброєнні, то найближчим часом передбачається у рамках модернізації 122-мм 2С1 “Гвоздика” оснастити їх програмно-апаратними комплексами типу “HERMES-С2”. Тобто на сьогодні можна впевнено говорити, що ракетні війська і артилерія виходять на етап розвитку, який передбачає збільшення вогневого потенціалу», - запевнив Маліновський.

Значні зміни відбуваються в бойовому забезпеченні й артилерійської розвідки, повідомив він. Так, наразі вже не лишилось військової частини, в якій відсутні безпілотні авіаційні комплекси типу “Фурія”, “Лелека”, “PD-1”. Вони застосовуються як для розвідки, так і для корегування вогню артилерії. Також до війська продовжують надходити контрбатарейні радари “AN/TPQ-36”, які визначають координати ворожої артилерії, що стріляє. У 2020 році прийнято на озброєння вітчизняний квантовий далекомір КТД-2-2А. Також суттєвим здобутком став початок серійного виробництва вітчизняного контрбатарейного радару “Зоопарк-3”, який було прийнято на озброєння в минулому році.

Водночас за словами Маліновського, ключовим питанням для ракетних військ і артилерії залишається автоматизація підготовки та ведення бойових дій. Використання програмного комплексу “Кропива” та таких комплексів як “ArtOS”, “СУВА”, “ГІС-Арта” дозволили значно скоротити час виконання заходів підготовки до відкриття вогню та циклу управління в цілому. Крім того, вже триває робота над створенням та прийняттям на озброєння комплексу засобів автоматизації для ракетних підрозділів (ракетної бригади), артилерійської бригади, пунктів управління Ракетних військ ланок оперативного командування. Дослідно-конструкторські роботи зі створення зазначених АСУ перебувають на різних стадіях виконання, уточнив командувач.

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Указом Президента України від 31 жовтня 1997 року № 1215/97 щорічно 3 листопада відзначається День ракетних військ і артилерії. Це свято пов’язане з однієї з найбільших військових операцій, проведених на території України. Саме цього дня у 1943 році почалося визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, під час якого вперше була створена висока щільність артилерії на ділянці прориву оборони противника, здійснено вогневий вал на чотирьох рубежах і застосовано масований вогонь артилерії по ворогу.

На сьогодні артилерія ЗСУ складається з артилерії: Сухопутних військ, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ. До складу роду військ входять: ракетні частини, частини самохідної, причіпної та реактивної артилерії, підрозділи протитанкової артилерії та артилерійської розвідки, мінометні підрозділи.

День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ відзначаються щорічно 3 листопада.