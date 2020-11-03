«Без права на помилку»: Зеленський подякував інженерним військам за професійність та героїзм

В Україні 3 листопада відзначається День інженерних військ.

З професійним святом військових інженерів привітав Президент України Володимир Зеленський, інформує пресслужба Міноборони.

"Інженерні війська Збройних сил України є потужним родом військ, який здатний якісно виконувати завдання інженерного забезпечення у будь-яких умовах бойової обстановки. Працюючи без права на помилку, військовослужбовці інженерних військ не раз демонстрували свою майстерність та мужність, виконуючи складні завдання в різних куточках світу у складі миротворчих місій. Вагомим є ваш внесок у ліквідацію надзвичайних ситуацій, стихійних лих і катастроф у різних регіонах України", - йдеться у привітанні.

Президент також наголосив, що так само героїчно інженерні війська протистоять російському агресору на сході України, де українські воїни-інженери, постійно діючи на межі ризику, з гідністю виконують покладені на них завдання.

Зеленський подякував особовому складу та ветеранам інженерних військ за сумлінне виконання військового обов’язку та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України та побажав незламної віри в нашу перемогу.

Військових інженерів привітав із професійним святом також т.в.о. командувача Об'єднаних сил Віктора Ганущака публікує у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

Звертаючись до воїнів-інженерів, Ганущак наголосив: "Ви ті, для кого війна не закінчується ніколи… Подолання її наслідків – у Вашому переконливому професіоналізмі, мужності, безстрашності й сумлінності".

Фото: ukrmilitary.com