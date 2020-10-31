У змаганнях артилеристів ЗСУ перемогла бригада "Запорізька Січ"
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у дописі на Фейсбуці Оперативного командування "Схід" ЗСУ.
У командуванні зазначили, що в номінаціях «причіпна артилерія» та «протитанкова артилерія» зі значним відривом від суперників перемогли артилерійська батарея 2А36 та протитанкова артилерійська батарея 55-ї оабр «Запорізька Січ».
Загалом у змаганнях взяли участь 14 батарей причіпної, мінометної, протитанкової, самохідної та реактивної артилерії Сухопутні війська ЗС України, Десантно-штурмових військ та Військово-морських сил Збройних Сил України.
Випробовування проходили у чотирьох номінаціях – індивідуальній, спортивній, тактичній та спеціальній.
Інформують, що нагородження переможців відбудеться 3 листопада – у День ракетних військ і артилерії.
фото: ФБ