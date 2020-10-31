В Україні стартували перші онлайн-змагання для поранених бійців - Ігри Нескорених 2.0

В Україні розпочалися змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів - Ігри Нескорених, які вперше відбудуться у віртуальному форматі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цьогоріч віртуальні змагання відбудуться у шести видах спорту: легкій атлетиці, пауерліфтингу, стрільбі з луку, плаванні, веслуванні на тренажері, велоспорті.

Учасник сам обирає види спорту, місце змагань, день та час у період з 31 жовтня по 22 листопада. Він має зробити свій підхід у дисципліні, відзняти його на відео та зафіксувати результат, відео треба надіслати до Організаційного комітету.

Читайте також: Перенесені Ігри Нескорених розпочнуться 29 травня 2021 року в Гаазі

А вже 6 грудня у прямому ефірі на соціальних платформах Invictus Games Team Ukraine у Фейсбуці та YouTube будуть офіційно оголошені результати та нагороджені переможці у кожній дисципліні перших в Україні Ігор Нескорених 2.0. ONLINE.

В Іграх Нескорених 2.0. ONLINE взяти участь можуть ветерани та чинні військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій ООС або в ході миротворчих операцій за участю України з 1991 року. До участі у змаганнях запрошуються члени минулорічних національних збірних Ігор Нескорених.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Ігри Нескорених було вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

"Ігри Нескорених-2020" мали пройти 9-16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. Україна втретє мала брати участь у змаганнях. Торік українська збірна на "Іграх Нескорених-2018" виборола 20 медалей.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/