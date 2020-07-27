Перенесені Ігри Нескорених розпочнуться 29 травня 2021 року в Гаазі

Ігри Нескорених відбудуться наступного року: 29 травня – 5 червня 2021 року. Місце проведення - нідерландське місто Гаага.

Про це повідомляється на сайті Invictus Games.

“Перенесені через коронавірус Ігри Нескорених у Гаазі відбудуться з 29 травня по 5 червня 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Ігри Нескорених було вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

"Ігри Нескорених-2020" мали пройти 9 - 16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. Україна втретє мала брати участь у змаганнях. Торік українська збірна на "Іграх Нескорених-2018" виборола 20 медалей.