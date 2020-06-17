Уряд ухвалив рішення щодо забезпечення української збірної «Ігор Нескорених»
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.
"Рішення уряду дозволить продовжити підготовку до змагань української збірної. Відбір до команди проводився минулого року у трьох містах: Одесі, Львові та Києві. Для участі у відборі зареєструвалося 350 ветеранів, з яких, у підсумку, 20 спортсменів зараховано до збірної", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що національна збірна «Ігор Нескорених» представлятиме Україну у 8 видах спорту, зокрема, плавання, біг, штовхання ядра, метання диска, баскетбол на візках. Команда цілком складена з новачків – жоден із спортсменів раніше не брав участь у цих змаганнях.
Як повідомляв Укрінформ, "Ігри Нескорених-2020" мали пройти 9 – 16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди). Україна втретє мала брати участь у змаганнях. Торік українська збірна на "Іграх Нескорених-2018" виборола 20 медалей.