Ветеран-десантник на візку здолав Лондонський марафон у Києві

Член національної збірної Invictus Games, ветеран російсько-української війни Віктор Легкодух подолав один з найпрестижніших світових забігів – Лондонський марафон, який цьогоріч відбувся у 40-й раз.

Як передає Укрінформ із посиланням на Львівську ОДА, цього року у зв’язку з пандемією коронавірусу марафон міг відбуватися в режимі онлайн у будь-якому куточку світу, тож 4 жовтня Віктор вийшов на дистанцію у Києві на Трухановому острові.

28-річний чоловік проїхав 42 кілометри на візку, яким пересувається після тяжкого мінно-вибухове поранення у хребет, яке отримав у зоні АТО .

“Про марафон я дізнався два тижні тому. Якраз перебував у Києві на навчально-тренувальних зборах з баскетболу на візках. Це мій перший марафон. Ніколи раніше не змагався цілеспрямовано на час, тому навіть не міг спрогнозувати, за скільки подолаю дистанцію. А це насправді доволі велика відстань - не всі люди відважуються пробігти такий марафон, а на візку тим паче. Однак переконався, що мені це під силу. Тож можу зарахувати собі ще одну перемогу", - розповів спортсмен.

Марафон у випадку Віктора можна було здолати на біговому та повсякденному візку. Біговий, розповів молодий чоловік, йому за станом здоров’я не підходив, тому користувався візком, на якому пересувається щодень.

На марафоні ветерана підтримувала дружина Галина та команда національної збірної Ігор Нескорених. Незабаром з Лондона Віктору надішлють футболку та медаль фінішера.

У складі національної збірної, що виступатиме на Іграх Нескорених у Гаазі, Віктор Легкодух змагатиметься у веслуванні, їзді на ручному велосипеді, легкій атлетиці та баскетболі на візках. У команді також виступатимуть львів’яни Ігор Галушка, Дмитро Афанасьєв та Сергій Калитюк. Окрім того, тренер зі Львова Дмитро Сидорук готує національну збірну до змагань зі стрільби з лука.

Фото: loda.gov.ua