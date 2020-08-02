Стрілецьким марафоном на Львівщині вшанували пам’ять загиблих десантників

У селі Товмач на Львівщині до Дня вшанування пам’яті загиблих воїнів-десантників організували марафон з практичної стрільби «Рейд-2020».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська ОДА.

Майже три десятки учасників - військовослужбовців, працівників правоохоронних органів - у ході марафону виконали п'ять вправ. Напрацьовували практичні навички взаємодії, які стануть у пригоді при роботі у реальних ситуаціях.

Стрілецький марафон на Львівщині / Фото: loda.gov.ua

Участь у марафоні взяв і очільник Львівщини Максим Козицький. Він зазначив: «Сьогоднішні змагання присвячені пам’яті загиблих десантників різних поколінь. Такі стрілецькі марафони, коли ми гуртуємось, щоб згадати наших героїв, які віддали своє життя захищаючи Україну, повинні стати традиційними».

Як зазначається, захід також мав на меті популяризувати стрілецькі види спорту та динамічні види стрільби, налагодити систематичний обмін практичним досвідом у галузі вогневої підготовки серед військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та резервістів.