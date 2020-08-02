Стрілецьким марафоном на Львівщині вшанували пам’ять загиблих десантників

Стрілецьким марафоном на Львівщині вшанували пам’ять загиблих десантників

Фото
Укрінформ
У селі Товмач на Львівщині до Дня вшанування пам’яті загиблих воїнів-десантників організували марафон з практичної стрільби «Рейд-2020».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська ОДА.

Майже три десятки учасників - військовослужбовців, працівників правоохоронних органів - у ході марафону виконали п'ять вправ. Напрацьовували практичні навички взаємодії, які стануть у пригоді при роботі у реальних ситуаціях.

Стрілецький марафон на Львівщині / Фото: loda.gov.ua

Участь у марафоні взяв і очільник Львівщини Максим Козицький. Він зазначив: «Сьогоднішні змагання присвячені пам’яті загиблих десантників різних поколінь. Такі стрілецькі марафони, коли ми гуртуємось, щоб згадати наших героїв, які віддали своє життя захищаючи Україну, повинні стати традиційними».

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Як зазначається, захід також мав на меті популяризувати стрілецькі види спорту та динамічні види стрільби, налагодити систематичний обмін практичним досвідом у галузі вогневої підготовки серед військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та резервістів.

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