Військові берети ЗСУ зберігають національні традиції — Міноборони
Про це розповів начальник відділу впровадження військової символіки ЗСУ, полковник Ігор Непота на онлайн-брифінгу в Укрінформі «Мілітарний код»: Про берети військовослужбовців Збройних сил України».
«З появою уніфікованої форми одягу в XVI-XVII століттях полководцям на полі бою необхідно було відрізняти один військовий підрозділ від іншого. Так з’явилися приборні кольори. З розвитком військового мистецтва армії ставали все масовішими, а приборні кольори почали вказувати не стільки на окремі підрозділи, скільки на рід військ», - розповів Непота.
За його словами, під час Другої світової війни внаслідок формування на території Великої Британії військ європейських країн, окупованих Німеччиною, в мілітарну моду багатьох армій світу входить берет приборного кольору, в повоєнний час берет поширився в більшості країн світу.
Так, чорний берет українських танкістів не лише відповідає загальносвітовим традиціям, а й має посилання до часів Української Народної Республіки, де для інженерно-технічних частин було встановлено чорний приборний колір. Родоначальниками парашутно-десантних військ були британці, які й запровадили моду на темно-червоний берет для цього роду військ. Відтак десантники майже всіх країн світу отримали берети схожого кольору.
«Навіть перший берет радянських десантників, введений 1967 року, мав малиновий колір. Під час вторгнення радянських військ до Чехословаччини 1968 року з метою введення в оману місцевого населення радянські десантники отримали блакитні берети, що дало можливість видати їх за представників Організації Об’єднаних Націй. І якими б не були в подальшому розповіді про берет кольору неба, цей ганебний вчинок радянського керівництва не можна забувати», - зазначив Непота.
За його словами, 2017 року історична справедливість була відновлена, і українські десантники отримали темно-бордові берети (марун), як і в більшості їхніх побратимів з інших країн. Підрозділи морської піхоти європейських країн зазвичай мають темно-зелений або темно-синій колір.
«Країни, в яких морська піхота виконує функцію частин охорони або берегової оборони – мають берети загальнофлотського темно-синього кольору. А ті країни, де морська піхота - це елітні підрозділи, спрямовані на виконання спеціальних завдань, мають берети темно-зеленого кольору. Саме з цієї причини українські морські піхотинці й отримали берети синьо-зеленого кольору», - зазначив Непота.
Також він розповів, що приборним кольором для ракетних військ і артилерії обрано яскраво-червоний (полум’я), як в артилеристів УНР. Військова служба правопорядку має світло-червоний колір, як у більшості країн світу, і як у бойової жандармерії УНР. Темно-сірий колір (грунт) гірських піхотинців – це колір гір, що підкреслює специфіку діяльності цих військ. Військовослужбовці Президентського полку вже традиційно для нашого війська використовують берети малинового кольору (пурпур), який є не лише кольором козацької звитяги.
«Історично пурпур - найкоштовніший барвник, і використовувати його мали можливість лише найвищі верстви населення. Це також має підкреслювати специфіку підрозділу – репрезентацію Збройних Сил України під час офіційних заходів і зустрічі іноземних представництв», - пояснив представник Міноборони.
Тож, за його словами, військовослужбовці Збройних Сил України мають сучасний однострій, який не лише відповідає світовим тенденціям, а й має власне історичне підґрунтя.
Як повідомлялося, про початок інформаційного циклу «Мілітарний код» щодо формування мілітарної культури особового складу ЗСУ Міністерство оборони оголосило 1 червня 2020 року.