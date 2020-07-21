Військові берети ЗСУ зберігають національні традиції — Міноборони

Кольори беретів військовослужбовців ЗС України уніфіковані з одностроями армій світу та водночас мають національне історичне підґрунтя.

Про це розповів начальник відділу впровадження військової символіки ЗСУ, полковник Ігор Непота на онлайн-брифінгу в Укрінформі «Мілітарний код»: Про берети військовослужбовців Збройних сил України».

«З появою уніфікованої форми одягу в XVI-XVII століттях полководцям на полі бою необхідно було відрізняти один військовий підрозділ від іншого. Так з’явилися приборні кольори. З розвитком військового мистецтва армії ставали все масовішими, а приборні кольори почали вказувати не стільки на окремі підрозділи, скільки на рід військ», - розповів Непота.

За його словами, під час Другої світової війни внаслідок формування на території Великої Британії військ європейських країн, окупованих Німеччиною, в мілітарну моду багатьох армій світу входить берет приборного кольору, в повоєнний час берет поширився в більшості країн світу.

Так, чорний берет українських танкістів не лише відповідає загальносвітовим традиціям, а й має посилання до часів Української Народної Республіки, де для інженерно-технічних частин було встановлено чорний приборний колір. Родоначальниками парашутно-десантних військ були британці, які й запровадили моду на темно-червоний берет для цього роду військ. Відтак десантники майже всіх країн світу отримали берети схожого кольору.

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«Навіть перший берет радянських десантників, введений 1967 року, мав малиновий колір. Під час вторгнення радянських військ до Чехословаччини 1968 року з метою введення в оману місцевого населення радянські десантники отримали блакитні берети, що дало можливість видати їх за представників Організації Об’єднаних Націй. І якими б не були в подальшому розповіді про берет кольору неба, цей ганебний вчинок радянського керівництва не можна забувати», - зазначив Непота.

За його словами, 2017 року історична справедливість була відновлена, і українські десантники отримали темно-бордові берети (марун), як і в більшості їхніх побратимів з інших країн. Підрозділи морської піхоти європейських країн зазвичай мають темно-зелений або темно-синій колір.

«Країни, в яких морська піхота виконує функцію частин охорони або берегової оборони – мають берети загальнофлотського темно-синього кольору. А ті країни, де морська піхота - це елітні підрозділи, спрямовані на виконання спеціальних завдань, мають берети темно-зеленого кольору. Саме з цієї причини українські морські піхотинці й отримали берети синьо-зеленого кольору», - зазначив Непота.

Також він розповів, що приборним кольором для ракетних військ і артилерії обрано яскраво-червоний (полум’я), як в артилеристів УНР. Військова служба правопорядку має світло-червоний колір, як у більшості країн світу, і як у бойової жандармерії УНР. Темно-сірий колір (грунт) гірських піхотинців – це колір гір, що підкреслює специфіку діяльності цих військ. Військовослужбовці Президентського полку вже традиційно для нашого війська використовують берети малинового кольору (пурпур), який є не лише кольором козацької звитяги.

«Історично пурпур - найкоштовніший барвник, і використовувати його мали можливість лише найвищі верстви населення. Це також має підкреслювати специфіку підрозділу – репрезентацію Збройних Сил України під час офіційних заходів і зустрічі іноземних представництв», - пояснив представник Міноборони.

Тож, за його словами, військовослужбовці Збройних Сил України мають сучасний однострій, який не лише відповідає світовим тенденціям, а й має власне історичне підґрунтя.

Як повідомлялося, про початок інформаційного циклу «Мілітарний код» щодо формування мілітарної культури особового складу ЗСУ Міністерство оборони оголосило 1 червня 2020 року.