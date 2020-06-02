Міноборони спростовує заміну елементів військової символіки

Міністерство оборони не планує змінювати елементи військової символіки в однострої військовослужбовців ЗСУ.

Про це під час онлайн-брифінгу 2 червня заявила речниця Міноборони Світлана Павловська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В дописі одного журналіста явилася інформація начебто про рішення керівництва Міністерства оборони України змінювати елементи військової символіки в однострої військовослужбовців ЗСУ. Жодним чином це не відповідає дійсності. Більш того, ця відверто неправдива інформація стала інструментом маніпуляції громадською думкою», - заявила Павловська.

За словами речниці, робота над формою та символікою в Збройних силах України почалася з моменту набуття незалежності та прийняття Україною курсу вступу до НАТО, і сьогодні продовжується формування основ мілітарної культури особового складу ЗСУ.

За її словами, наразі створюється єдиний підхід до розробки, впровадження, використання декоративно-інформаційних елементів оздоблення однострою військовослужбовців ЗСУ, який передбачає взаємодію відповідних структур в Міноборони та представників наукового та мистецького середовища. Зокрема, фахівці працюють над науковим обґрунтуванням колористики та геометрії у розташуванні елементів символічного зображення. Обов’язковим є й історичний аспект цього питання, наголосила речниця.

Павловська також поінформувала, що днями в оборонному відомстві проводились консультації з постійними експертами в питаннях щодо внесення змін до правил носіння військового однострою.

«Один з учасників по своєму інтерпретував даний захід, що й призвело до появи вищезгаданого допису. Звертаємось до авторів з проханням не використовувати неправдиву інформацію, а оперувати реальними фактами й користуватись першоджерелами, адже у даному випадку мова йде не лише про журналістську етику, йдеться про зневажливе ставлення до громадян України, як до споживачів вашої інформації», - закликала Павловська.

Як повідомлялося, в ЗМІ з’явилась інформація про те, що міністр оборони України Андрій Таран начебто хоче прибрати з погонів української армії ромбовидні зірки Скоропадського, які були введені рішенням п’ятого президента України Петра Порошенка.

Фото: Міноборони