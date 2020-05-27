Уряд перерозподілив видатки держбюджету-2020 для Міноборони

У зв’язку зі змінами до законодавства, що передбачають реформування в структурі Збройних сил України, уряд ухвалив рішення про перерозподіл деяких видатків держбюджету на 2020 рік, передбачених Міністерству оборони на поточний рік.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до ч. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 232 874,1 тис. грн (видатки споживання - 232 774,1 тис. грн (у тому числі: на оплату праці – 191 295 тис. грн; на комунальні послуги та енергоносії – 3 535 тис. грн); видатки розвитку – 100 тис. грн) шляхом: зменшення їх обсягу за програмою 2101010 "Керівництво та військове управління Збройними силами України"; збільшення їх обсягу за програмою 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни", - йдеться у розпорядженні.

Як зазначається у пояснювальній записці, розпорядження уряду підготовлено з метою передбачення видатків на утримання керівництва ЗСУ у зв’язку з набранням чинності положення Закону України "Про національну безпеку України" стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ, а також у зв’язку з внесенням змін до законів "Про оборону України" та "Про Збройні сили України".

Реалізація розпорядження не потребує додаткових коштів з державного бюджету. Документ погоджений без зауважень з Мінфіном, Мінекономрозвитку та Мін'юстом.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон щодо розділення посади начальника Генерального штабу та головнокомандувача Збройних сил України з березня 2020 року. За відповідний закон №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)" проголосували 292 депутати.

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Згідно з ухваленим законом, з 27 березня 2020 року набрали чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил).

На законодавчому рівні передбачено розділення посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, порядок призначення їх на посади, розмежування повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Закон "Про національну безпеку України" був ухвалений парламентом 21 червня 2018 року. Згідно з нормами закону, положення частин третьої-шостої статті 16 цього закону, які стосувалися розподілу посад головнокомандувача та начальника Генштабу, мали набрати чинності лише з 1 січня 2021 року. Водночас Міністерство оборони заявило про готовність перейти до нової структури ЗСУ з березня 2020 року.