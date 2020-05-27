Суд ухвалив рішення не про символіку дивізії "Галичина", а про висновок УІНП щодо неї - В’ятрович

ОАСК визнав протиправними дії УІНП та його ексголови Володимира В'ятровича щодо надання висновку про те, що символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС “Галичина” не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання якої в Україні заборонено.

Засідання суду відбулося у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сам В'ятрович на своїй сторінці у Facebook наголосив, що в рішенні йдеться саме про висновок УІНП, а не про саму символіку.

“В оприлюдненому рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії «Галичина» символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму.

Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської. Хоча як УІНП як центральний орган виконавчої влади міг не надати відповіді громадянину, для мене залишається загадкою”, - зазначив В’ятрович.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд м.Києва розглядає позов, поданий у 2017 році (справа №826/11325/17) до тодішнього голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який у травні 2017 року заявив, що символіка дивізії СС «Галичина» не підпадає під закон про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) в Україні і заборону їх символіки. Раніше також повідомлялося, що на попередні засідання суду В’ятрович не з’являвся.