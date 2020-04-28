В'ятрович дав свідчення ДБР у справі щодо форуму пам'яті жертв Голодомору

Колишній голова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат Володимир В'ятрович дав свідчення у Державному бюро розслідувань як свідок у справі щодо коштів, витрачених на проведення у 2018 р. Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.

Про це він сказав журналістам після допиту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюся, що мої достатньо виразні свідчення дали зрозуміти, що справи як такої не існує. Підстав для того, щоб проводити цю справу взагалі немає. Ці кілька десятків сторінок, які були в слідчого, що проводив допит, зібрані станом на тепер, - це, на жаль, дарма витрачений його час, тому що він, виявляється, займається цим декілька місяців. І зараз цей допит – трохи більше години – це так само, на жаль, витрачений мій час. Я сподіваюся, що і я, і пан слідчий матимемо можливість використовувати свій час більш ефективно і раціонально на благо України", - заявив В'ятрович.

Депутат додав, що не бачить жодних підстав для повторного допиту.

"Я наголошував на тому, що форум відбувався на виконання указу Президента від 2016 року, на виконання відповідного розпорядження Кабінету міністрів 2017 року, наказів Українського інституту національної пам'яті. Це був ювілейний захід до 85-их роковин Голодомору, в якому взяло участь близько 700 людей, з них десятки людей – відомі дослідники з-за кордону", - розповів В'ятрович.

Як повідомляв Укрінформ, колишній голова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат (фракція партії "Європейська солідарність") Володимир В'ятрович 28 квітня прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

15 квітня В'ятрович повідомив, що його викликають на допит у ДБР як свідка в ініційованій Максимом Бужанським справі щодо проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-им роковинам пам'яті жертв Голодомору.

У листопаді 2019 року народний депутат Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу") повідомив у Telegram, що звернувся до правоохоронців із заявою про те, що ексголова УІНП Володимир В'ятрович нібито присвоїв частину грошей Інституту, витрачених на проведення Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.