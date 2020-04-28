На підтримку В’ятровича виступили СКУ та інші громадські організації

Ряд українських громадських організацій та Світовий конгрес українців оприлюднили відкрите звернення до Державного бюро розслідувань (ДБР), висловивши занепокоєння заявою ексголови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича щодо його переслідування.

Звернення до ДБР із закликом не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил розмістив перший віцепрезидент Світового конгресу українців, співголова Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-22 рр. Стефан Романів у Facebook.

"Громадський комітет з вшанування пам’яті жертв Голодомору- геноциду 1932-33 років, громадська організація "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал“ імені Василя Стуса" та Світовий конгрес українців занепокоєні заявою народного депутата Володимира В’ятровича про його переслідування як колишнього голови Українського інституту національної пам’яті за організацію ним у 2018 році міжнародного форуму “Україна пам’ятає, світ визнає!”, присвяченого 85-роковинам Голодомору - геноциду української нації", - йдеться у зверненні.

Підписанти зауважують, що ДБР розпочало розслідування за листом "політика, відомого своїми зневажливими заявами щодо теми Голодомору та національної пам’яті українців", який публічно називає В’ятровича своїм політичним опонентом.

"Закликаємо ДБР не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил, які піднімають голову останнім часом, і не спричинитися до згортання наукових досліджень про злочин геноциду української нації", - йдеться у зверненні.

Як підкреслюється у документі, Голодомор визнали злочином багато країн, а трагедії такого рівня і такого значення для масової свідомості нації є одним з базових елементів національної пам’яті.

"На державному рівні вшановують пам’ять жертв Голокосту в Державі Ізраїль, жертв інших масових убивств у країнах, які постраждали. Натомість в Україні вшанування жертв Голодомору-геноциду з залученням державних коштів знову стало можливим лише після перемоги Революції гідності", - підкреслюють підписанти.

Вони наголошують, що Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років виступив співорганізатором державно-громадських заходів пам’яті до 85-х роковин Голодомору. Міжнародний форум “Україна пам’ятає, світ визнає!” відбувся на високому науковому, представницькому та організаційному рівні. Серед доповідачів було 32 українські та 20 іноземних дослідників теми Голодомору, ряд представників іноземних країн, СКУ, керівники європейських інституцій національної пам’яті, представники українських та закордонних медіа.

Одночасно меморіальні заходи відбулися у більш як 80 містах в Австралії, Канаді, США, Японії, Китаї, Португалії, Італії, Угорщині, Чехії та інших країнах, нагадують автори звернення.

Серед підписантів - співголови Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років Ігор Юхновський, Іван Васюник і Стефан Романів, заступник голови Всеукраїнської правозахисної організації “Меморіал” ім. В.Стуса Іван Окоєв, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду Євстратій (Зоря), письменниця, лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка Оксана Забужко, представник України в Раді ООН із прав людини з 2006 по 2010 рр. Володимир Василенко, міністр культури і туризму України у 2007–2010 роках; Василь Вовкун, міністр освіти і науки України у 2014-2016 рр. Сергій Квіт та ін.

Читайте також: Світовий конґрес українців застерігає українську владу від політично вмотивованого правосуддя

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Володимир В'ятрович (фракція партії "Європейська солідарність") заявив, що 28 квітня піде на допит у ДБР.

15 квітня В'ятрович повідомив, що його викликають на допит як свідка в ініційованій народним депутатом Максимом Бужанським справі щодо проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-им роковинам пам'яті жертв Голодомору.

У листопаді 2019 року народний депутат Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу") повідомив у Telegram, що звернувся до правоохоронців із заявою, в якій стверджує, що вже колишній голова УІНП Володимир В'ятрович нібито присвоїв частину грошей Інституту, витрачених на проведення міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.