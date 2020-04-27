Світовий конґрес українців застерігає українську владу від політично вмотивованого правосуддя

Cвітовий конґрес українців (СКУ) наголошує на важливості дотримання в Україні принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«Cвітовий конґрес українців (СКУ) та світова українська діаспора поділяють стурбованість громадянського суспільства у зв’язку з ознаками тиску на незалежність судових та правоохоронних органів, спробами переслідування політичних опонентів та перекручення правозахисних подій Революції Гідності. СКУ вчергове підкреслює важливість дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади», - йдеться в заяві.

В СКУ зауважують, що «будь-які розслідування мають відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями». «Це є першочергові завдання для забезпечення людської гідності та утвердження міжнародного іміджу України як демократичної держави. Кожен громадянин України має право на законний захист і справедливий суд», - йдеться в заяві.

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«Без дотримання принципів верховенства права, поваги до прав людини подібні процеси будуть розглядатися на міжнародному рівні як політично вмотивоване правосуддя. Таке політичне правосуддя може обернутися трагедією не лише для жертв переслідувань, а й для країни в цілому» - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.