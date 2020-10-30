Посли G7 закликають продовжити реформу Укроборонпрому

Посли країн G7 закликають до продовження реформ корпоративного управління державного концерну Укроборонпром.

Як йдеться у Твіттері G7, про це йшлося під час зустрічі послів з виконувачем обов’язків генерального директора Укроборонпрому Ігорем Фоменком, повідомляє Укрінформ.

«Під час зустрічі з виконувачем обов’язки генерального директора Укроборонпрому Фоменком посли країн G7 закликали концерн продовжувати реформи корпоративного управління, розпочаті за попереднього керівництва, щоб сприяти активізації оборонної галузі України, включаючи запровадження досвідченої незалежної наглядової ради. Відхилення від цього шляху реформ стане втраченою можливістю для України привести свій оборонний сектор у відповідність до міжнародних стандартів», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня 2019 року на посаду генерального директора Укроборонпрому було призначено Айвараса Абромавичуса.

6 жовтня 2020 року Президент Володимир Зеленський звільнив Абромавичуса з цієї посади (указ №422/2020 ).

Водночас іншим указом №423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора Укроборонпрому.

Із серпня 2019 року керівництво Державного концерну «Укроборонпром» змінилося на 100%, а його кадровий склад в цілому оновився на 36%.