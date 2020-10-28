За рік кадровий склад Укроборонпрому оновився на 36%

Із серпня 2019 року керівництво Державного концерну «Укроборонпром» змінилося на 100%, а його кадровий склад в цілому оновився на 36%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну.

Як зазначається, загалом в концерні та на підприємствах, що входять до його складу (137 підприємств, з яких 116 – на підконтрольній України території), було перевірено на доброчесність 855 кандидатів на посади, з яких 65 – відхилено.

При цьому претендентів на керівні посади перевіряли на поліграфі. Зокрема, із 200 кандидатів, які проходили поліграф, майже половина приховувала негативну інформацію. Як зазначили у пресслужбі, запроваджена практика проведення психофізіологічних досліджень персоналу виявилася ефективною, тому команда Укроборонпрому використовуватиме її на регулярній основі – раз на рік для керівних посад.

Окрім того, за рік було змінено підхід до формування команди: кількість керівників зменшена вдвічі, а кількість управлінських рівнів скорочена з 8-ми до 5-ти.

Також в Укроборонпромі запровадили методологію оцінювання керівників рівня N та N-1 для підприємств концерну («Світлофор директорів»), яка дозволяє підтримувати належний баланс навичок та досвіду, а також готувати наступників на керівні посади.

Загалом кадровий склад підрозділів концерну за рік було оновлено на 36%: прийнятий на роботу 101 працівник, з яких 16 – найняті протягом 2020 року. Всього було звільнено 67 співробітників.

Як повідомлялося, 30 серпня 2019 року на посаду генерального директора Укроборонпрому було призначено Айвараса Абромавичуса .

6 жовтня 2020 року Президент Володимир Зеленський звільнив Абромавичуса з цієї посади (указ №422/2020 ).

Водночас іншим указом №423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора Укроборонпрому.