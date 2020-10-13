Житомирський бронетанковий відновив партію БМП для армії

Напередодні Дня захисника України Житомирський бронетанковий завод передав на потреби ЗСУ чергову партію відновлених бойових машин піхоти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав замовнику чергову партію відновлених бойових машин піхоти БМП-2, які пройшли регламентний ремонт в рамках державного оборонного замовлення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в процесі ремонту фахівці заводу відновили боєздатність усіх систем та агрегатів БМП, що підтверджено циклом заводських та приймально-здавальних випробувань.

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В Укроборонпромі також нагадали, що згідно з результатами роботи обсяг виготовленої продукції (послуг) підприємств бронетанкової галузі збільшився майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2019 року і склав 4,6 млрд грн (2,7 млрд грн у 2019 році відповідно). За підсумками трьох кварталів бронетанкові підприємства виконали 96% плану виробництва на цей період.

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У жовтні на територію Житомирського бронетанкового заводу прибули 26 БМП-1АК, які ДК "Укрспецекспорт" через рішення суду примусово вилучив у польського постачальника. За контрактом польська фірма "WTORPLAST S.A." мала поставити ці БМП для українських військових ще у 2018 році. Наразі фахівці ЖБТЗ проводять процес дефектації цих бойових машин та готують їх до якнайшвидшої передачі замовнику.