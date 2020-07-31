Укроборонпром показав цикл виробництва всієї лінійки радіолокаційних станцій

Команда державного концерну "Укроборонпром" та НВК "Іскра" представили концепцію першої секторальної бізнес-одиниці, яку планується створити як модель корпоратизації державних підприємств оборонпрому.

Презентація відбулася під час поїздки віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського на "НВК "Іскра" у Запоріжжі, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Холдинг організують на базі НВК "Іскра" шляхом об’єднання 9 підприємств-учасників УОП, які утворять повністю автономний та замкнений цикл виробництва всієї лінійки радіолокаційних станцій, що перебувають на озброєнні Збройних Сил України та іноземних держав.

Укроборонпром презентував концепцію майбутньої корпорації радарних систем / Фото: УкрОборонПром

У єдину групу компаній будуть об’єднані виробництва та конструкторські бюро. Передбачена релокація промислових потужностей підприємств, які розташовані в інших областях України, а також відбудеться процес очищення активів цих підприємств від обтяжень та позбавлення надлишкового майна.

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Група компаній матиме власний корпоративний центр і буде забезпечувати повний спектр послуг: розробку, виготовлення, модернізацію та ремонт виробів, тобто, постійний супровід та обслуговування продукції.

Уруський позитивно оцінив запропоновану концепцію та запевнив у тому, що очолюване ним міністерство забезпечуватиме сприятливе нормативно-правове поле для створення галузевих корпорацій.