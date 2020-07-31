Укроборонпром показав цикл виробництва всієї лінійки радіолокаційних станцій
Презентація відбулася під час поїздки віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського на "НВК "Іскра" у Запоріжжі, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
Холдинг організують на базі НВК "Іскра" шляхом об’єднання 9 підприємств-учасників УОП, які утворять повністю автономний та замкнений цикл виробництва всієї лінійки радіолокаційних станцій, що перебувають на озброєнні Збройних Сил України та іноземних держав.Укроборонпром презентував концепцію майбутньої корпорації радарних систем / Фото: УкрОборонПром
У єдину групу компаній будуть об’єднані виробництва та конструкторські бюро. Передбачена релокація промислових потужностей підприємств, які розташовані в інших областях України, а також відбудеться процес очищення активів цих підприємств від обтяжень та позбавлення надлишкового майна.
Група компаній матиме власний корпоративний центр і буде забезпечувати повний спектр послуг: розробку, виготовлення, модернізацію та ремонт виробів, тобто, постійний супровід та обслуговування продукції.
Уруський позитивно оцінив запропоновану концепцію та запевнив у тому, що очолюване ним міністерство забезпечуватиме сприятливе нормативно-правове поле для створення галузевих корпорацій.