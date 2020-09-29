Київський бронетанковий достроково відремонтував БТРи для армії

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", достроково виконало оборонне замовлення на ремонт бронетранспортерів БТР-80.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Ми відновили боєздатність усіх систем та агрегатів бронетранспортерів, замінили несправні прилади та вузли, перевірили роботу озброєння – тепер ці БТР готові до виконання нових бойових завдань! Намагалися відновити машини якнайшвидше, аби вони потрапили в бойові частини ще до Дня Захисника", – повідомив директор Київського бронетанкового заводу Володимир Синявський.

Згідно з контрактом замовник отримав 9 бронетранспортерів, які пройшли капітальний ремонт на КБТЗ.

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Як повідомляється, бронетранспортер БТР-80 - бойова колісна плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу механізованого підрозділу та надання вогневої підтримки під час бою.

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки.