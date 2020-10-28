Режим припинення вогню на Донбасі в цілому зберігається - Грау

Кількість порушень режиму припинення вогню залишається значно нижчою від рівня, який фіксувався до 27 липня 2020 року.

Про це 28 жовтня заявила спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп, передає Укрінформ з посиланням на сайт ОБСЕ.

«Згідно з оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загальна динаміка дотримання режиму припинення вогню продовжує в цілому зберігатися, що позитивно позначається на житті цивільного населення в зоні конфлікту. Протягом трьох місяців кількість порушень залишається значно нижчою від рівня, що реєструвався до набуття чинності Заходами щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року. Це свідчить про важливість політичної волі для подальшого збереження стійкого перемир'я», - зазначила Грау.

За її словами, учасники засідання робочої групи з безпеки підтвердили спільне розуміння щодо місця розташування додаткових ділянок розведення сил і засобів, а також оновленого плану розмінування. Проте, констатувала Грау, домовитися про початок імплементації не вдалося.

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Дискусія в робочій групі з політичних питань знову не продемонструвала просування, підкреслюється в повідомленні ОБСЄ. ТКГ, прагнучи активізувати роботу з врегулювання конфлікту, доручила робочій групі терміново підготувати проєкт плану дій на основі письмових пропозицій учасників робочої групи відповідно до Мінських угод.

Крім того, розглядалися питання, пов'язані з врегулюванням юридичного статусу низки осіб, звільнених у рамках обмінів, що відбулися раніше відбулися.

Грау закликала сторони докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення й обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, за принципом «всіх на всіх», як передбачено Мінськими угодами.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні учасники засідання ТКГ запевнили, що 10 листопада нові КПВВ в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області будуть готові до відкриття.