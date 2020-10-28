Кравчук у ТКГ закликав Росію та окупантів розблокувати процес звільнення утримуваних осіб

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

"Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки згаданого вище проєкту плану дій", - ідеться у повідомленні.

Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау звернулася з проханням пришвидшити процес, адже поки тривають переговори, люди продовжують перебувати в умовах ув'язнення, що не є гуманним.

Як інформують в Офісі Президента, на початку засідання, яке відбулося в режимі відеоконференції, Леонід Кравчук запропонував протягом тижня підготувати за участі представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ та подальших кроків у виконанні Мінських домовленостей.

Відповідний план дій має бути розроблений з використанням пропозицій учасників консультацій і напрацювань за результатами зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки», яка відбулася в Парижі у вересні цього року.

"Україна також підготує свій проєкт плану дій. Тож пропонуємо за тиждень достроково зібрати засідання ТКГ, щоб продемонструвати нашу готовність вирішити нагальні питання", – сказав Кравчук.

Члени української делегації також зазначили: те, що учасники консультацій принципово погодилися напрацювати проєкт плану дій, дає змогу вже сьогодні розблокувати реалізацію домовленостей з розмінування 20 нових ділянок, що надзвичайно важливо через наближення зимового періоду, а також перейти до практичних дій з розведення сил і засобів на чотирьох наступних ділянках.

У межах робочої групи з питань безпеки спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау відзначила готовність сторін підтримувати сталий режим припинення вогню.

Вона також закликала учасників ТКГ продовжити роботу з напрацювання координаційного механізму для контролю за дотриманням режиму тиші.

Як повідомляв Укрінформ, учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) – "Золоте" та "Щастя" – 10 листопада.