Нові КПВВ й ділянки розмінування: на Банковій розповіли про результати засідання ТКГ

Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) – "Золоте" та "Щастя" – 10 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Офіс Президента.

"Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) – «Золоте» та «Щастя» – 10 листопада. Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив щодо готовності України відкрити обидва КПВВ у визначену дату", - йдеться у повідомленні.

Як інформують в Офісі Президента, Олексій Резніков 6 листопада відвідає ці контрольні пункти в'їзду/виїзду для завершення організаційних питань.

Резніков також запросив спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау відвідати КПВВ спільно.

Водночас представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ "Золоте", який за рік тричі перебував під обстрілом.