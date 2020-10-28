Україна ініціювала розробку «Плану дій» для відновлення роботи ТКГ - Арестович

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант "Плану дій" щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання.

Як передає Укрінформ, про це поінформував новопризначений радник української делегації у ТКГ з інформаційної політики Олексій Арестович у Фейсбуці.

"Українська сторона в особі глави Л.Кравчука під час сьогоднішнього засідання групи, запропонувала координаторам процесу, представити до 4 листопада свій варіант «Плану дій» щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання", - написав Арестович.

Він нагадав, що 16 вересня 2020 року російська сторона заблокувала роботу трьох з чотирьох підгруп в рамках ТКГ.

Повноважний представник ОБСЄ, посол П'єр Морель заявив, що питання полягає в базисі переговорів, якій би дозволив зрушити вперед процес виконання домовленостей, досягнутих на вищому рівні в рамках Нормандського формату.

"Щойно, завдяки ініціативі української делегації, таким базисом була визнана пропозиція Л.Кравчука створити під егідою ОБСЄ «План дій», що враховує в першу чергу безпекові та гуманітарні питання", - повідомив Арестович.

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Українська сторона підкреслює, що саме рішення Нормандського формату на вищому рівні є основою для послідовного, поетапного і всебічного врегулювання конфлікту.

Наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 по 10 листопада.