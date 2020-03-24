Бойовики не пустили ОБСЄ на окуповані території та затримали їх – звіт

Бойовики російських збройних формувань на Донбасі у понеділок, 23 березня, знову не пропустили патрулі Місії ОБСЄ до окупованих районів, а в Донецькій області вперше затримали команду СММ при перетині до підконтрольних урядові районів.

Про це повідомляється в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 3/2020, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"23 березня члени збройних формувань не пропустили патрулі Місії до непідконтрольних урядові районів офіційними дорожніми коридорами: двічі в Донецькій області та один раз у Луганській області. Крім того, в Донецькій області вперше команду СММ затримали при перетині до підконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Зокрема, близько 09:20 на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) члени російських збройних формувань знову заборонили патрулю СММ у складі 4 співробітників на 2 автомобілях, які їхали з н. п. Маріуполь (підконтрольний урядові, 102 км на південь від Донецька) у напрямку Донецька, проїзд до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це тим, що "пункт пропуску закритий".

Приблизно о 10:00 на блокпості неподалік від н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька) бойовики заборонили патрулю Місії у складі 4 співробітників на 2 автомобілях, які їхали з н. п. Покровськ (кол. Красноармійськ; підконтрольний урядові, 55 км на північний захід від Донецька) у напрямку Донецька, проїзд до непідконтрольних урядові районів, мотивуючи це тим, що "пункт пропуску закритий".

"Близько 08:30 на блокпості біля Кремінця член збройних формувань вперше не дозволив іншому патрулю СММ у складі 6 співробітників на 2 автомобілях, які рухались із Донецька до н. п. Краматорськ (підконтрольний урядові, 83 км на північ від Донецька), проїхати в напрямку підконтрольних урядові районів, посилаючись на те, що "пункт пропуску закритий", - йдеться у звіті.

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При цьому, перебуваючи на цьому блокпості, спостерігачі бачили, що у проїзді в обох напрямках відмовляли усім цивільним особам, за виключенням мешканців найближчих сіл та робітників заводу. О 09:10 СММ поінформувала керівництво російських збройних формувань про цю ситуацію, і об 11:40 "патрулю Місії дозволили проїхати у бік підконтрольних урядові районів".

Крім того, приблизно о 11:10 на блокпості збройних формувань південніше мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени російських збройних формувань не дозволили пішому патрулю СММ у складі 3 співробітників пройти до непідконтрольних урядові районів, заявивши, що "прохід заборонено для всіх".

Також зазначається, що 21 і 22 березня на блокпостах біля Оленівки і н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) у Донецькій області члени російських збройних формувань не дозволили патрулям СММ, які прямували з підконтрольних урядові районів, проїхати до районів, що не контролюються урядом.

"Через подальші недопуски та затримку, які трапилися сьогодні, свобода пересування Місії через лінію зіткнення залишалася обмеженою, що завадило виконанню її мандата по всій країні", - повідомили в СММ.

Як відомо, раніше понеділок Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та генсек ОБСЄ Томас Гремінгер висловили глибоку стурбованість з приводу заборони російськими збройними формуваннями на Донбасі проїзду патрулів СММ ОБСЄ на окуповані території. У спільній заяві вони наголосили, що СММ повинна продовжувати свою діяльність на непідконтрольних уряду районах, зокрема, для контролю поширення коронавірусу.

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Заборона у доступі СММ відбулася на тлі повідомлень про те, що на окупованих Росією районах Донбасу спостерігається масове зараження місцевого населення коронавірусом, що, втім, приховується окупаційними адміністраціями т.з. "ДНР" та "ЛНР".