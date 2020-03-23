Окупанти з ПТРК обстріляли вантажівку, двоє військових поранені
Укрінформ
Російські окупаційні війська поблизу населеного пункту Шуми обстріляли ЗІЛ-131, який перевозив продукти. Внаслідок обстрілу двоє українських військових зазнали поранень.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Сьогодні, 23 березня, російські окупанти, всупереч Мінським домовленостям, обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, котрий перевозив продукти харчування, поблизу населеного пункту Шуми. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Стан здоров’я воїнів задовільний», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Фото: RFE/RL