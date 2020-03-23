InformNapalm опублікував фото новітніх російських систем РЕБ на Донбасі

Інтернет-спільнота InformNapalm отримала ексклюзивний аерофотознімок, який підтверджує наявність на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться на сайті InformNapalm.

"Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm отримала по своїх каналах нове візуальне підтвердження наявності на Донбасі новітніх російських систем РЕБ", - зазначається у повідомленні.

Волонтери InformNapalm проаналізували аерофотознімок, визначили точну геолокацію зафіксованої техніки та порівняли ідентифікацію зразків РЕБ з наявними у мережі фото.

Зазначається, що йдеться про сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби: РБ-341В «Леєр-3», Р-934Б «Синиця» та РБ-636 «Свєт-КУ». На знімку вони перебувають у похідному (не розгорнутому) положенні.

"Характерні кути дахів будівель дозволяють визначити точні координати цього місця: 48°31’41.2″N 39°21’24.2″E", - інформують розслідувачі.

За їхніми даними, на основі порівняння з елементами комплексу, вказаного у звіті СММ ОБСЄ як Р-934Б «Синиця», є підстави вважати, що це модифікація станції перешкод Р-934БМВ зі складу комплексу “Борисоглєбськ-2”, який неодноразово фіксувався на Донбасі.

Зазначається, що волонтери InformNapalm також неодноразово фіксували російський комплекс РБ-341В «Леєр-3» на Донбасі починаючи з 2015 року.

Крім того, у правому верхньому куті на знімку на даху будівлі помітно розміщення антени комплексу радіопеленгації.

"Точну модифікацію антени встановити не вдалося, але вона дуже схожа на російську антенну систему “АРК-ПП4“, яка має цілий спектр функцій", - зазначають аналітики.

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Повіомляється, що на свіжому знімку з БПЛА видно також скупчення людей у військовій формі і три легкові автівки. "Не виключено, що БПЛА вдалося зафіксувати російських військових керівників, які прибули у заданий район для перевірки техніки або віддання наказів екіпажам", - констатують волонтери.

Фото: informnapalm.org