Спецслужби України та РФ ведуть війну, про яку мало говорять - Луньов

Командувач Сил спеціальних операцій (ССО) генерал-лейтенант Ігор Луньов повідомив, що певна кількість особового складу військової частини з Севастополя, що зрадила Україну, тепер працює проти ССО.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню “Новинарня”.

“Певна кількість особового складу військової частини з Севастополя, що зрадила Україну, тепер працює проти нас”, - сказав Луньов.

За його словами, “там залишилися люди, які знають чимало тих військовослужбовців, що зараз служать у ССО”. “Про цю війну (між спецслужбами України та РФ – “Н“) мало говорять на широкий загал, але вона дуже напружена. Одним із завдань центрів ІПсО (інформаційно-психологічних спеціальних операцій - ред) є моніторинг інфопростору, виявлення ознак дискредитації, скажімо. Майже щотижня є фейкові повідомлення, що мають на меті дискредитувати ССО”, - додав Луньов.

Він нагадав, що у Російській Федерації є закон щодо відповідальності осіб, які в інформаційному просторі наносять шкоду РФ. “Під цей закон напряму підпадають наші ІПсОшники, бо вони проводять психологічні операції в інформаційному просторі.

"Закон чому прийнятий? Бо ми їх дістаємо по визначених напрямках досить серйозно”, - додав командувач ССО.

За його словами, росіяни використовують будь-яку можливість, аби дискредитувати ССО. “Саме росіяни сфабрикували буцімто “офіційний сайт” Сил спецоперацій України до того, як ми створили свій. Вони запустили сторінку, через яку поширювали фейки, які дискредитують як командний склад ССО, так і ЗСУ в цілому”, - розповів Луньов.

На уточнення, як в ССО дізнаються, що проти них працюють саме росіяни, відповів: “У нас є програми аналізу: хто, звідки поширює інформацію. Кінцевою точкою дуже часто є місце за межами України, хоча тональність інформаційних повідомлень – нібито від мешканців України. На 90% всі ці інформаційні вкиди – з угруповань ІПсО Ростова, Севастополя та інших”.

Також він звернув увагу на підвищений інтерес підрозділів ІПсО ЗС Російської Федерації до військовослужбовців ССО. “Будь-яка інформація, яка десь засвічується у соціальних мережах чи через родичів, використовується проти наших бійців”, - наголосив Луньов.