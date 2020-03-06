Спецпризначенці ЗСУ мають бути у Силах реагування НАТО до 2025 року - Луньов

Стратегія Сил спеціальних операцій (ССО) затверджена до 2035 року.

Про це сказав командувач Сил спеціальних операцій генерал-лейтенант Ігор Луньов в інтерв’ю виданню “Новинарня”.

“Станом на сьогодні начальником Генерального штабу затверджена стратегія розвитку ССО до 2035 року. Для нас 15 років – це стратегічна перспектива”, - зазначив Луньов.

Він повідомив, що під час міжнародного форуму ССО і НАТО, який проходив в Україні у другій половині лютого, обговорювали перший етап стратегії – із 2020-го до 2025 рік. “По-перше, розроблено й деталізовано програму підвищення рівня фахової підготовки кожної категорії військовослужбовців, колективної підготовки, а також удосконалення системи управління. Це надасть можливість ефективно виконувати завдання в зоні ООС та на будь-якому іншому напрямку”, - розповів Луньов.

По-друге, зауважив він, планується на ротаційній основі забезпечити участь ССО у Силах реагування НАТО. “У нас уже є один підрозділ, який пройшов сертифікацію, до 2025 року ми маємо бути там (у Силах реагування НАТО – “Н”) на постійній основі”, - сказав Луньов.

Таким чином, пояснив він, ще кілька підрозділів пройдуть таку сертифікацію. “Вони невеликі, але можуть виконувати весь спектр завдань, визначених НАТО”, - уточнив командувач ССО.

Окрім того, за його словами, під час форуму країни-партнери представили великий спектр курсів різного рівня, всіх категорій (і для офіцерів, і для сержантів, і для солдатів), у тому числі з вивчення іноземної мови.

Луньов зауважив, що зараз ССО змінили підхід до вивчення іноземної мови. “Для залучення до завдань НАТО українському спецпризначенцю мало бути, наприклад, хорошим снайпером – необхідне володіння іноземною мовою. Для удосконалення снайперських навичок найдоцільніше пройти курси за кордоном. Проте виконання завдань у районі ООС часто довготривале, а шкільного курсу англійської – замало. Тому ми впроваджуємо комплексну систему мовної підготовки. Якщо раніше мовну підготовку проходили офіцери, то зараз - підрозділи”, - розповів командувач ССО.

Він повідомив, що одна з військових частин ССО наприкінці лютого вийшла з Донбасу, а зараз майже в повному складі вивчає іноземну мову.

Окрім того, це буде другий підрозділ, який у перспективі має пройти сертифікацію за стандартами НАТО.

Луньов розповів, що у навчально-тренувальному центрі є група мовної підготовки, інструктори там працюють із викладачами з Польщі, Канади, США, Британії, країн Балтії. “Військові навчальні заклади в Україні та закордоном можуть готувати приблизно 120 військовослужбовців ССО на рік. Наша потреба в мовній підготовці наразі становить 300-500 осіб на рік”, - сказав командувач ССО.

Фото: Міноборони