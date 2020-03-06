У Силах спецоперацій чекають, що Антоненко вийде із СІЗО і повернеться на службу

Командувач Сил спеціальних операцій генерал-лейтенант Ігор Луньов висловив сподівання на повернення сержанта Андрія Антоненка – музиканта “Ріффмастера” до лав ССО.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню “Новинарня”.

“Сподіваємося і чекаємо на повернення сержанта Антоненка до лав Сил спеціальних операцій”, - сказав Луньов, відповідаючи на запитання, чи не відцурається він від Антоненка після його виходу із СІЗО.

Луньов розповів, що дізнався про затримання Антоненка за підозрою в організації вбивства Павла Шеремета з доповіді командира підрозділу, в якому він проходить службу. Керівник пресслужби доповів, що у квартирі Антоненка триває обшук. "Так, це наш підлеглий. Під час проходження служби у ССО у мене не було жодних питань щодо виконання ним обов’язків”, - сказав Луньов.

Він зауважив, що Антоненко “підвищував престиж ССО. Працював завжди ефективно, креативно”. “Те, що він є фігурантом резонансної справи… Ми робимо все, що необхідно, для проведення об’єктивного розслідування та надаємо слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини”, - додав командувач ССО.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Фото: пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ