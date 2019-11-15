США в ОБСЄ: Невідомо, що перевозять російські "гумконвої"

Вміст вантажівок у складі російських так званих "гуманітарних конвоїв" залишається невідомим.

Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 листопада, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“7 листопада СММ спостерігала черговий російський конвой, позначений як такий, що перевозить "гуманітарну допомогу", який заходив у суверенну Україну. Вміст транспортних засобів цього конвою залишається невідомим, оскільки Росія продовжує обмежувати сферу діяльності Спостережної місії на кордоні. І, якщо я не помиляюся, сьогодні якраз з’явився черговий звіт СММ про проходження російського конвою на схід України", - заявив він.

Як відомо, раніше 31 жовтня у Місії США при ОБСЄ також заявляли, що існують сумніви щодо "гуманітарної" природи конвоїв, які Росія відправляє на окупований Донбас, адже існує взаємозв’язок між їх прибуттям та зростанням кількості обстрілів з боку керованих Росією збройних формувань.

Росія з серпня 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

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У четвер, 14 листопада, на непідконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 авто, з яких лише два мали напис "Гуманітарна допомога від РФ".

Офіційний Київ заявляє, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. МЗС України неодноразово вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом так званої "гуманітарної допомоги".

СММ ОБСЄ повідомляла, що спостерігачі Місії зафіксували 24 жовтня 8 вантажівок з конвою, який в той день прийшов на Донбас, на території об’єкта російських збройних формувань у Луганську.

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ 14 листопада делегація Євросоюзу також заявила про зростаюче занепокоєння значним збільшенням частоти так званих російських "гуманітарних конвоїв" на Донбас, що відбувається з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також основних міжнародних гуманітарних принципів.

Крім того, в ЄС заявили, що "люди в регіоні страждають від конфлікту, який є наслідком актів агресії проти України з боку РФ та збройних формувань, які вона підтримує". Також немає "жодних доказів того, що гуманітарна допомога, яку за твердженням Росії вона постачає.