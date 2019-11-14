ЄС про російські "гумконвої": Люди страждають від розпочатого Росією конфлікту

Євросоюз особливо занепокоєний збільшенням частоти так званих російських "гумконвоїв" на окупований Донбас, де люди страждають від конфлікту, що став наслідком агресії РФ проти України.

Про це йдеться у Заяві Європейського Союзу щодо продовження агресії Росії проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 14 листопада, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня був помічений ще один "гуманітарний конвой", який в'їжджав на українську територію з Росії на пункт пропуску "Донецьк". Як і в попередніх випадках, це сталося без згоди української влади та з явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також основних міжнародних гуманітарних принципів. Наше занепокоєння посилюється у зв’язку з недавнім значним збільшенням частоти так званих російських "гуманітарних конвоїв". Люди в регіоні страждають від конфлікту, який є наслідком актів агресії проти України з боку Російської Федерації та збройних формувань, які вона підтримує", - йдеться у заяві.

В ЄС також додали, що не побачили "жодних доказів того, що гуманітарна допомога, яку за твердженням Росії вона постачає, відіграла суттєвий вплив для постраждалого населення". Там нагадали, що гуманітарна допомога повинна надаватися через міжнародний механізм.

Як відомо, Росія з серпня 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

У четвер, 14 листопада, на непідконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 авто, з яких лише два мали напис "Гуманітарна допомога від РФ".

Офіційний Київ заявляє, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники та митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. МЗС України неодноразово вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом так званої "гуманітарної допомоги".

СММ ОБСЄ повідомляла, що спостерігачі Місії зафіксували 24 жовтня 8 вантажівок з конвою, який в той день прийшов на Донбас, на території об’єкта російських збройних формувань у Луганську.

У Місії США при ОБСЄ також заявляли 31 жовтня, що існують сумніви щодо "гуманітарної" природи конвоїв, які Росія відправляє на окупований Донбас, адже існує взаємозв’язок між їх прибуттям та зростанням кількості обстрілів з боку керованих Росією збройних формувань.