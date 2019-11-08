"Гумконвої" свідчать про намір Кремля продовжувати конфлікт на Донбасі - посол ФРН

Укрінформ
Направлення Росією чергового так званого гуманітарного конвою на Донбас свідчить про намір Кремля далі продовжувати збройний конфлікт на сході України.

Про це заявила журналістам посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у п'ятницю, 8 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я була в Україні, коли Росія відправила на Донбас перший "гуманітарний конвой". Ми тоді дуже багато про це говорили. На сьогодні це вже, здається, 85-й. Це ще один приклад, що є одна зі сторін конфлікту, яка хоче далі його продовжувати", - сказала посол.

На уточнююче запитання вона відповіла, що цією стороною є Росія.

Водночас дипломат визнала, що наразі так звані російські гумконвої привертають не так багато уваги, як це було на початку конфлікту на Донбасі.

"Ми вже не дуже багато про це говоримо. Є нота МЗС України, і це дуже добре, але в реальності на наші нерви це зараз не дуже тисне", - констатувала Фельдгузен.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України 7 листопада надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту у зв'язку з незаконним переміщенням на територію нашої держави чергового так званого гуманітарного конвою РФ.

7 листопада Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" повідомила, що на не підконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 13 автомобілів, на одному з яких був напис "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Росія з серпня 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

МЗС України неодноразово вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом так званої гуманітарної допомоги.

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В ЄС заявляють, що російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а також основні міжнародні гуманітарні принципи.

В Місії США при ОБСЄ висловлюють сумніви щодо "гуманітарної" природи конвоїв, які Росія відправляє на окупований Донбас. Адже існує взаємозв’язок між їх прибуттям та зростанням кількості обстрілів з боку керованих Росією збройних формувань.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак разом із іноземними дипломатами ознайомився з ходом підготовки українських військових до процесу розведення сторін на Донбасі.

На лінії розмежування, ділянку розведення сил та засобів №3 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, разом із головнокомандувачем Збройних сил України відвідав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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