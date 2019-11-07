Росія перекинула на Донбас черговий “гумконвой”

У четвер, 7 листопада, на непідконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 13 автомобілів, з яких лише на одному був напис "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Про це йдеться у звіті Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"7 листопада о 06:51 (за московським часом) 88-й російський конвой прибув до пункту пропуску "Донецьк". Загалом прикордонники та митники Російської Федерації перевірили 13 транспортних засобів перед тим, як вони проїхали на територію України. Усі 13 транспортних засобів повернулися до Російської Федерації о 12:28 7 листопада", - зазначається у звіті.

За даними місії, конвой складався з наступних транспортних засобів: одна машина супроводу та 12 цивільних вантажних автомобілів. "З 12 вантажівок лише на одній був напис "Гуманитарная помощь от Российской Федерации", - повідомили в Місії ОБСЄ.

Як відомо, Росія з серпня 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ заявляє, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням усіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. МЗС неодноразово вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом так званої "гуманітарної допомоги".

СММ ОБСЄ повідомляла, що спостерігачі Місії зафіксували 24 жовтня 8 вантажівок з конвою, який в той день прийшов на Донбас, "на території об’єкта збройних формувань у Луганську".

В ЄС заявили, що російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а також основні міжнародні гуманітарні принципи.

В Місії США при ОБСЄ також заявили 31 жовтня, що існують сумніви щодо "гуманітарної" природи конвоїв, які Росія відправляє на окупований Донбас, адже існує взаємозв’язок між їх прибуттям та зростанням кількості обстрілів з боку керованих Росією збройних формувань.