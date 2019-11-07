Київ направив ноту Москві у зв'язку з черговим "гумконвоєм" на Донбас

Міністерство закордонних справ України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту у зв'язку незаконним переміщенням на територію нашої держави чергового так званого "гуманітарного конвою" РФ.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

Як зазначили в МЗС, 7 листопада російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка" так званого "гуманітарного конвою" для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях.

Російський вантаж було вкотре переміщено на територію нашої держави з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, які, серед іншого, передбачають супровід легальних гуманітарних вантажів представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Відтак, не було здійснене передбачене законодавством України обов’язкове оформлення вантажу представниками прикордонних та митних органів України. У цьому зв’язку, МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету нашої держави", - зазначається у коментарі.

У МЗС також вимагають від російської сторони в подальшому під час організації так званих "гуманітарних конвоїв", запланованих на 14 листопада, 21 листопада, 28 листопада, 5 грудня та 12 грудня 2019 року, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада, Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" повідомила, що на непідконтрольну уряду України територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 13 автомобілів, на одному з яких був напис "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Росія з серпня 2014 року незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

МЗС України неодноразово вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом так званої "гуманітарної допомоги".

В ЄС заявляють, що російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а також основні міжнародні гуманітарні принципи.

В Місії США при ОБСЄ висловлюють сумніви щодо "гуманітарної" природи конвоїв, які Росія відправляє на окупований Донбас, адже існує взаємозв’язок між їх прибуттям та зростанням кількості обстрілів з боку керованих Росією збройних формувань.