Російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет України - ЄС

Російські "гумконвої" на Донбасі порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а також основні міжнародні гуманітарні принципи.

Гуманітарна допомога має надаватися через міжнародний механізм, а тому важливим є досягнення домовленості на переговорах у Мінську з цього питання.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У жовтні знову так звані гуманітарні конвої заходили з Росії на територію України через прикордонний пункт пропуску "Донецьк". Як і в попередніх випадках, це відбувалося без згоди української влади та з чітким порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також основних міжнародних гуманітарних принципів. Мінські угоди передбачають, що постачання гуманітарної допомоги відбуватиметься через міжнародний механізм. Досягнення домовленості з цього питання в гуманітарній робочій групі (Тристоронньої контактної групи - ред.) залишається критично важливим", - йдеться у заяві.

В Євросоюзі також закликали Росію "використати свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування з метою виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі".

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"Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та персоналу в районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. Тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських угод", - наголошується у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк звернув увагу присутніх також на те, що в своєму нещодавньому звіті СММ ОБСЄ зафіксувала, як так звана "гуманітарна допомога" РФ насправді надходить до керованих Росією збройних формувань на Донбасі.

Як відомо, у п’ятницю, 25 жовтня, з Росії на непідконтрольну уряду України територію Донецької області зайшла колона у складі 27 транспортних засобів без номерних знаків, серед яких були "швидкі", трактори, грейдери та самоскиди.

Напередодні, 24 жовтня, на окуповану території Донбасу зайшов інший російський конвой у складі 16 вантажівок.