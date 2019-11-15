Євросоюз від початку конфлікту надав Донбасу гумдопомоги на понад 400 млн євро

Євросоюз та країни-члени надали з початку спровокованого Росією конфлікту на Донбасі понад 406 млн євро гуманітарної допомоги регіону, з яких 45% (182 млн євро) були спрямовані у неконтрольовані урядом райони.

Про це йдеться у Заяві Європейського Союзу щодо продовження агресії Росії проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 14 листопада, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"ЄС та його держави-члени надали з початку конфлікту понад 406 млн євро гуманітарної допомоги регіону, з яких 45%, тобто 182 млн євро, були спрямовані у неконтрольовані урядом райони", - йдеться у заяві.

Читайте також: Червоний Хрест відправив понад 11 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Також було зазначено, що Міжнародний комітет Червоного Хреста також регулярно відправляє вантажівки з гуманітарною допомогою через лінію зіткнення.

"ООН та деякі інші країни-члени за цим столом також активно надавали гуманітарну допомогу Україні. Ми ще раз закликаємо Росію приєднатися до міжнародного механізму надання гуманітарної допомоги", - заявили в Євросоюзі, засуджуючи черговий російський так званий "гумконвой" на Донбас.

Читайте також: Організація з міграції відправила на окупований Донбас понад 200 тонн гумдопомоги

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Постійної ради ОБСЄ 14 листопада делегація Євросоюзу заявила про збільшення занепокоєння значним збільшенням частоти так званих російських "гуманітарних конвоїв" на Донбас, що відбувається з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також основних міжнародних гуманітарних принципів.

Крім того, в ЄС заявили, що "люди в регіоні страждають від конфлікту, який є наслідком актів агресії проти України з боку РФ та збройних формувань, які вона підтримує". Також немає "жодних доказів того, що гуманітарна допомога, яку за твердженням Росії вона постачає, відіграла суттєвий вплив для постраждалого населення".